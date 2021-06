DVD- en DivX®-films voor onderweg

DVD-films komen tot leven op het 7 inch LCD-kleurenscherm van de Philips PET735 met Zero Bright Dot™. Geniet van DivX®- en MPEG4-films of vrij te ontvangen (ongecodeerde) digitale TV-programma's via de ingebouwde digitale TV-ontvanger. Inclusief slimme bevestiging voor in de auto en een USB-aansluiting. Bekijk alle voordelen