Autoadapter en slanke afstandsbediening

Deze draagbare DVD-speler bevat een voedingsadapter voor in de auto en een platte afstandsbedieningseenheid. Steek de adapter voor in de auto in de sigarettenaansteker om de speler in te schakelen wanneer u onderweg bent. U hoeft zich geen zorgen te maken dat de batterij leegraakt terwijl u een film kijkt of een game speelt. De afstandsbediening ter grootte van een creditcard is ideaal voor onderweg, omdat deze weinig ruimte inneemt en makkelijk is op te bergen.