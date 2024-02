Draadloze muziek vanaf uw smartphone

De jaren tachtig zijn terug! Deze boombox in retrostijl ziet er niet alleen gevaarlijk goed uit, maar speelt ook muziek beter af. Met Bluetooth-streaming, een audio-ingang en USB Direct beschikt u over alle benodigde opties. Daarnaast profiteert u van opladen via USB en een geïntegreerde opbergruimte. Bekijk alle voordelen