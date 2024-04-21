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  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
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  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken
  • Ultiem comfort, zonder te trekken

Niet meer leverbaar

Nose trimmer series 3000Neus-, oor- en wenkbrauwtrimmer

NT3650/16

3.8
| (279) Reviews & awards
Ultiem comfort, zonder te trekken
De Philips-neustrimmer uit de 3000-serie trimt comfortabel uw neus-, oor- en wenkbrauwhaar. De nieuwe PrecisionTrim-technologie en het beschermende systeem zijn zo ontworpen dat u eenvoudig en efficiënt kunt trimmen, zonder trekkende bewegingen.
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Trim neus-, oor- en wenkbrauwhaar met maximaal comfort

Ultiem comfort, zonder te trekken

  • 100% comfort zonder te trekken

  • Beschermend systeem

  • Volledig afspoelbaar, AA-batterij

  • 2 wenkbrauwkammen, etui

Trim neus-, oor- en wenkbrauwhaar met totaal comfort

Trim neus-, oor- en wenkbrauwhaar met totaal comfort

Bereik en verwijder ongewenst neus- en oorhaar eenvoudig en efficiënt. Zorg dat uw neusgaten schoon zijn voordat u het apparaat gebruikt. Steek de trimmer voorzichtig in uw neus (maximaal 0,5 cm) en beweeg de trimmer langzaam rond. Zorg er bij het trimmen van oorhaar voor dat uw oren vrij zijn van oorsmeer. Voor wenkbrauwhaar schuift u een van de twee kammen (3 en 5 mm) in de gleuven en trimt u met lichte druk tegen de haargroeirichting in, zodat u uw wenkbrauwen gelijkmatig kunt trimmen tot de gewenste lengte.

Eenvoudig en efficiënt trimmen zonder wondjes en sneetjes

Eenvoudig en efficiënt trimmen zonder wondjes en sneetjes

Het Protective Guard System is bedoeld voor neus, oor en wenkbrauwen. Het is ontworpen voor veiligheid en comfort en bedekt de messen om te voorkomen dat ze direct contact maken met de huid. Het is ook bedoeld om gemiste haren en een trekkend gevoel te minimaliseren.

Moeiteloos trimmen vanuit elke hoek

Moeiteloos trimmen vanuit elke hoek

Onze innovatieve dubbelzijdige precisietrimmer knipt snel en moeiteloos vanuit elke hoek en in elke richting.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.8

van 5

279

Reviews & awards

21/04/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Doet wat het moet doen

Makkelijk te hanteren apparaat en tevens "pijnloos" wat bij eerdere apparaten die ik had zeker niet het geval was.

Voordelen

Snel in gebruik

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Neus-, oor- en wenkbrauwtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Neus-, oor- en wenkbrauwtrimmer

09/02/2024

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Eindelijk een die werkt

Ik heb lang gezocht naar een goede neushaar trimmer. Totdat ik op deze van Philips stuitte. Deze werkt zoals het hoort en zonder moeite de neusgaten goed en effectief weghaalt.

Voordelen

Weet goed en effectief

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Neus-, oor- en wenkbrauwtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Neus-, oor- en wenkbrauwtrimmer

27/07/2023

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Geverifieerde koper

Leuk, makkelijk en handig

[Employee of philipsglobal] Makkelijk te gebruiken, duidelijke handleiding en mooi

Voordelen

Scherp en veilig

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Neus-, oor- en wenkbrauwtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Nose trimmer series 3000 NT3650/16 Neus-, oor- en wenkbrauwtrimmer

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  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
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Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 