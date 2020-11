Trim neus-, oor- en wenkbrauwhaar met totaal comfort

Bereik en verwijder ongewenst neus- en oorhaar eenvoudig en efficiënt. Zorg dat uw neusgaten schoon zijn voordat u het apparaat gebruikt. Steek de trimmer voorzichtig in uw neus (maximaal 0,5 cm) en beweeg de trimmer langzaam rond. Zorg er bij het trimmen van oorhaar voor dat uw oren vrij zijn van oorsmeer. Voor wenkbrauwhaar schuift u een van de twee kammen (3 en 5 mm) in de gleuven en trimt u met lichte druk tegen de haargroeirichting in, zodat u uw wenkbrauwen gelijkmatig kunt trimmen tot de gewenste lengte.