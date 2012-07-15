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Niet meer leverbaar

Micro HiFi-systeem

MCM700/12

4

| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Bezeten van muziek

Voldoe aan al uw muzikale behoeften met het stijlvolle en compacte MCM700 hifi-microsysteem met USB Direct. Bewonder de met een spiegel afgewerkte centrale eenheid terwijl u geniet van een hoogwaardig geluid dat wordt voortgebracht door de chique met hout afgewerkte luidsprekers.

Bekijk alle voordelen

Ontspan u met fantastische muziek

Bezeten van muziek

  • MP3/WMA-CD

  • USB

Elegante houten luidsprekers

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

2
1

15/07/2012

Suisse

Suisse

excellent

Excellent son. Puissant Design moderne. Très petit

Deze review is gemaakt voor MCM700 Microchaîne hi-fi

Deze review is gemaakt voor MCM700 Microchaîne hi-fi

08/04/2014

France

France

Bon achat, joli design.

Bon son et bel objet. Le lecteur CD est un peu bruyant mais ça ne dérange pas l'écoute.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM700 Microchaîne hi-fi

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM700 Microchaîne hi-fi

15/07/2012

France

France

lecteur cd trop bruyant.

tres bonne chaine hifi,excellent son,mais dommage le lecteur cd est trop bruyant(sifflements) sinon bon achat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM700 Microchaîne hi-fi

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM700 Microchaîne hi-fi

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