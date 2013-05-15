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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

MCM3000/12

3.4

| (14) Reviews & awards

Vol en krachtig geluid

Het trendy Philips MCM3000/12-micromuzieksysteem geeft overal de toon aan met een gedetailleerd geluid vol krachtige bassen dankzij de wOOx-technologie. Oorstrelend geluid via USB Direct of vanaf CD of MP3-CD.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Vol en krachtig geluid

  • 100W

Wekker- en sleeptimerfuncties

Wekker- en sleeptimerfuncties

Veel wekkers hebben verschillende soorten alarmen. Deze klokradio van Philips wekt u met de radio of het traditionele zoemeralarm. Met de sleeptimer kunt u de gewenste tijd programmeren voor muziek wanneer u gaat slapen. Of u nu wilt worden gewekt met een zoemeralarm met een monotone toon of naar uw favoriete muziek wilt luisteren als u gaat slapen, deze klokradio heeft het allemaal.

Dome-tweeter voor een gedetailleerd en natuurlijk geluid

De dome-tweeters geven heldere hoge en mid-range-frequenties weer die de algehele helderheid van het geluid uit de luidsprekers verbeteren. Ze leveren een harmonieuze mengeling dus van onvervormd geluid met een groot bereik, waardoor ze stemmen helder en gedetailleerd weergeven en instrumenten zuiver klinken. Het algehele geluid wordt gebalanceerd door gebruik in combinatie met woofers.

wOOx™-luidsprekertechnologie voor een diepe en krachtige bas

De wOOx-technologie is een revolutionair luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn afgestemd op de wOOx-basweergave, en precieze afstemming tussen het hoofdstuurprogramma en de tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele ophanging en een volledig symmetrische sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een diepe, dynamische bas door de volledige inhoud van de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te verhogen.

Technische specificaties

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Recensies

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3.4

van 5

14

Reviews & awards

2

15/05/2013

Deutschland

Deutschland

Diese Anlage ist Sehr gute Tiefe Bässe und klaren Hochton

Diese Anlage hat Sehr gute Bässe und einen Klaren Ton

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM3000 Mini Stereoanlage

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM3000 Mini Stereoanlage

09/04/2013

Deutschland

Deutschland

Sehr zu emfehlen

Im Preis-Leistung Verhältnis ist die Mini Stereoanlage ein sehr gutes Gerät.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM3000 Mini Stereoanlage

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM3000 Mini Stereoanlage

25/05/2022

France

France

Philips-medewerker

bonjours jai une Philips MCM3000 100 W

[Employee of philipsglobal] bonjours moi j'ador tout les marques meme ce model au nivaux du son rien a dire j'écout du son classic et du jazz ils ai parfait a mon gout pour ce prix oui le le recommende j'ai au qu'un bug sur le mein ils fau dire ce qui ait disable pas de dire du n'import quoi par fois il y a des gens qui ne son pas ci sognieux bref mon avis perso braos a philips ...

Voordelen

rien a dire

Nadelen

pas Inconvénients

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM3000 Microchaîne

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM3000 Microchaîne

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