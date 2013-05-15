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Niet meer leverbaar
MCM3000/12
Vol en krachtig geluid
Het trendy Philips MCM3000/12-micromuzieksysteem geeft overal de toon aan met een gedetailleerd geluid vol krachtige bassen dankzij de wOOx-technologie. Oorstrelend geluid via USB Direct of vanaf CD of MP3-CD.
100W
Veel wekkers hebben verschillende soorten alarmen. Deze klokradio van Philips wekt u met de radio of het traditionele zoemeralarm. Met de sleeptimer kunt u de gewenste tijd programmeren voor muziek wanneer u gaat slapen. Of u nu wilt worden gewekt met een zoemeralarm met een monotone toon of naar uw favoriete muziek wilt luisteren als u gaat slapen, deze klokradio heeft het allemaal.
De dome-tweeters geven heldere hoge en mid-range-frequenties weer die de algehele helderheid van het geluid uit de luidsprekers verbeteren. Ze leveren een harmonieuze mengeling dus van onvervormd geluid met een groot bereik, waardoor ze stemmen helder en gedetailleerd weergeven en instrumenten zuiver klinken. Het algehele geluid wordt gebalanceerd door gebruik in combinatie met woofers.
De wOOx-technologie is een revolutionair luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn afgestemd op de wOOx-basweergave, en precieze afstemming tussen het hoofdstuurprogramma en de tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele ophanging en een volledig symmetrische sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een diepe, dynamische bas door de volledige inhoud van de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te verhogen.
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3.4
van 5
14
Reviews & awards
Marvin27
15/05/2013
Deutschland
Diese Anlage ist Sehr gute Tiefe Bässe und klaren Hochton
Diese Anlage hat Sehr gute Bässe und einen Klaren Ton
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM3000 Mini Stereoanlage
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM3000 Mini Stereoanlage
josef1955
09/04/2013
Deutschland
Sehr zu emfehlen
Im Preis-Leistung Verhältnis ist die Mini Stereoanlage ein sehr gutes Gerät.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM3000 Mini Stereoanlage
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM3000 Mini Stereoanlage
dijoux
25/05/2022
France
Philips-medewerker
bonjours jai une Philips MCM3000 100 W
[Employee of philipsglobal] bonjours moi j'ador tout les marques meme ce model au nivaux du son rien a dire j'écout du son classic et du jazz ils ai parfait a mon gout pour ce prix oui le le recommende j'ai au qu'un bug sur le mein ils fau dire ce qui ait disable pas de dire du n'import quoi par fois il y a des gens qui ne son pas ci sognieux bref mon avis perso braos a philips ...
Voordelen
rien a dire
Nadelen
pas Inconvénients
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM3000 Microchaîne
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MCM3000 Microchaîne