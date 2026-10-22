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Niet meer leverbaar

Micro HiFi-systeem

MCM239D/12

Rijk geluid in een compact ontwerp

Geef de muziek op uw iPod de ruimte en geniet van het fantastische geluid! De compacte MCM239D biedt een dynamisch geluid en de essentiële functies om van muziek te genieten zoals u dat wilt.

Bekijk alle voordelen

Uw iPod afspelen en opladen

Rijk geluid in een compact ontwerp

  • MP3/WMA

Uw iPod gelijktijdig afspelen en opladen

Uw iPod gelijktijdig afspelen en opladen

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPod oplaadt! U kunt uw iPod rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dockingstation. Zo kunt u luisteren naar uw favoriete muziek met superieur geluid. Het station laadt bovendien uw iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van uw muziek genieten en hoeft u geen zorgen te maken dat de batterij van uw iPod leeg raakt. Met de afstandsbediening kunt u navigeren door de muziek die is opgeslagen op uw iPod en deze selecteren en afspelen. Als u uw iPod in het entertainmentsysteem met dockingstation plaatst, wordt deze automatisch opgeladen.

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

Technische specificaties

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