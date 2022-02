Verander uw smartphone in een afstandsbediening voor Philips AV-producten

Met de Philips MyRemote-app kunt u uw iPhone, iPod touch of Android-smartphone als afstandsbediening gebruiken om uw Philips AV-producten van het netwerk te bedienen. Deze toepassing herkent uw op het Wi-Fi-netwerk aangesloten Philips Blu-ray-speler, home cinema of Streamium-audiosysteem automatisch, en geeft u directe controle over de apparaten bij u thuis, waar ze zich ook in huis bevinden. En als u meer dan een Philips AV-product met een netwerk hebt, kunt u met deze toepassing tussen deze apparaten schakelen en ieder apparaat onafhankelijk bedienen. Deze gratis app is exclusief gemaakt door Philips.