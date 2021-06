Volledig geïntegreerd geluidssysteem

Uw Philips HiFi-systeem is uitgerust met alles wat u nodig hebt om te kunnen genieten van muziek op uw CD's, USB-apparaat of draadloos via uw PC/MAC en internet. Dit is allemaal gecombineerd in een compact, slank en veelzijdig apparaat dat in elke huiskamer past. Bovendien is dit systeem gebruiksvriendelijk dankzij het touchscreen.