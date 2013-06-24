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Niet meer leverbaar

DVD-microsysteem met componentontwerp

MCD712/12

3.7

| (15) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

Bezeten van muziek

Dit DVD-microsysteem op componentbasis van Philips biedt bioscoopgeluid in huis. Sluit een USB-compatibel apparaat aan om foto's te bekijken en MP3/WMA-muziek in superieure geluidskwaliteit af te spelen. Een totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS staat garant voor een krachtig en meeslepend geluid.

Bekijk alle voordelen

Ontspannen met geweldige muziek en films

Bezeten van muziek

  • 100W

Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak

Een gemotoriseerd schuifklepje aan de voorkant voegt nog meer elegantie toe aan het toch al stijlvolle ontwerp van dit systeem. Het fraaie maar functionele klepje waarachter de disc zich bevindt, schuift met een soepele beweging omhoog en omlaag wanneer u andere muziek wilt afspelen. Leun achterover en geniet van de dynamische geluidsweergave terwijl u de disc ziet draaien door het transparante venster.

Loudness-functie voor verbetering van het bas- en treble-geluid

Hoge en lage frequenties in het geluidsspectrum zijn in verhouding minder goed hoorbaar voor mensen, zeker als het volume laag staat. Als u de Loudness-functie inschakelt, wordt het bass- en treble-geluid versterkt, waardoor u van een beter gebalanceerde geluidsperceptie kunt genieten.

DVD's, DivX®-bestanden, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's afspelen

DVD's, DivX®-bestanden, (S)VCD's, MP3-CD's, WMA-CD's, CD(RW)'s en foto-CD's afspelen

De Philips-speler is compatibel met de meeste gangbare DVD- en CD-discs. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) en foto-CD zijn allemaal geschikt voor deze speler. SVCD staat voor "Super VideoCD". De kwaliteit van een SVCD is veel beter dan die van een VCD. Dankzij de hogere resolutie is vooral het beeld veel scherper. Daarnaast kunt u met DivX®-ondersteuning video's met DivX®-indeling bekijken. DivX is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW's en opneembare DVD's.

Technische specificaties

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Recensies

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3.7

van 5

15

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

2

24/06/2013

Nederland

Nederland

betaalbaar music center, met zeer goede prestaties.

presets van de zenders niet intuïtief, verder prima product. In combinatie met een blue-tooth (logitech) reciever spelen we via de ipad onze gehele muziekcollectie af. Het geluid is goed en de bediening prima.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

09/10/2011

Nederland

Nederland

Prima toestel

het geluid is prima en ook de bediening gaat prima. gebruiksaanwijzing voldoende

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

02/12/2013

België

België

Het product is zoals je van PHILIPS mag verwachten,uitstekend!!!

Prachtig apparaat,gemak van bedienen,doet wat moet,raad ik iedereen aan,geluid en design zijn subliem!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCD712 DVD-microsysteem met componentontwerp

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