Bewaak uw huis via uw smartphone

Met de draadloze Philips InSight-thuismonitor kunt u uw huis in de gaten houden als u de deur uit bent. Eenvoudig te installeren, zodat u direct vanaf een iPhone of iPad een oogje in het zeil kunt houden. Pushmeldingen geven aan wanneer er beweging of geluid is gedetecteerd. Bekijk alle voordelen