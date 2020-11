Drievoudige reiniging voor een frisse adem

Tot wel 80% van slechte adem is afkomstig van geurproducerende bacteriën die zich diep in het poreuze oppervlak van uw tong nestelen. TongueCare+ combineert drie krachtige componenten die samen een geavanceerde oplossing bieden voor een frisse adem. De innovatieve tongschraper, met 240 MicroBristles, volgt de contouren van de tong om bacteriën onder de oppervlakte te verwijderen die een slechte adem veroorzaken. Speciaal samengestelde BreathRx-tongspray doodt 99% van de bacteriën die een slechte adem veroorzaken* en neutraliseert achterblijvende geur. Sonicare sonische technologie maakt korte metten met vuil met 31.000 bewegingen per minuut.