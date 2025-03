Optimaliseer uw poetsbeurt met SmarTimer en BrushPacer

Twee minuten is alles wat u nodig hebt voor een complete reiniging, dus onze SmarTimer laat u weten wanneer de tijd om is. Voor een gelijkmatige reiniging van uw mond verdeelt de BrushPacer uw sessie in segmenten, waarbij een lichte pauze in trilling uw teken is om verder te gaan. Dit helpt u gelijkmatig te reinigen tijdens elke poetsbeurt.