De G3-opzetborstel absorbeert overmatige druk op uw tandvlees

De G3 Premium Gum Care-opzetborstel is bedekt met gel. Deze absorbeert zachtjes overmatige druk op je tandvlees en tanden voor de beste reiniging. De bovenkant van de borstelharen is rond en er is gekozen voor een boogontwerp om het contactoppervlak van de borstelharen te vergroten, het tandvlees te beschermen en efficiënt te reinigen.