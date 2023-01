ProBlend Extreme Nutritient Release-technologie

De ProBlend Extreme-technologie is krachtig en maakt heerlijke, gladde en goed gemengde recepten, of u nu zacht fruit of harde noten blendt. Dankzij de geluiddempende koepel kan uw gezin zelfs slapen terwijl u blendt. De High-Speed Power Blender heeft 1800 watt en een motortoerental tot 35.000 RPM zodat harde ingrediënten eenvoudig worden verpulverd. Hierdoor worden celwanden doorbroken en komen grotere hoeveelheden voedingsstoffen zoals carotenoïden en vitamine A en C vrij.