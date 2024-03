Keukenmachine voor snijden, raspen en granuleren

Ons keukenmachine-accessoire met hoge capaciteit van 1,7 liter is ideaal voor het hele gezin. Inclusief een S-mes voor het hakken van grote hoeveelheden voedsel en drie extra schijven waarmee u plakjes kunt snijden (dik of dun), evenals shredden (dik of dun) of raspen (voor aardappelpuree of kaas).