Uniek scheersysteem met dosering van NIVEA FOR MEN-lotion

NIVEA FOR MEN-lotion of -gel brengt tijdens het scheren vocht in om uw huid voor te bereiden op de scheerbeurt en de huid tegen irritatie te beschermen. Vol vitaminen en alcoholvrij voor een gezonde, energieke huid. Gemakkelijk te plaatsen cartridgesysteem.