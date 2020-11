Draadloze accessoires

SoundTie-technologie verbindt u met uw vrienden en familie die ver weg zijn en met uw favoriete muziek en entertainment. Verbind uw gesprekken met uw Android™-smartphone via de Philips AudioClip. Of stream geluid van superieure geluidssystemen en TV's via de Philips TV-adapter. En gebruik de Philips-afstandsbediening of de Philips HearLink-app om het volume en het programma van het gehoorapparaat discreet te wijzigen.