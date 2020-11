Vergroot het kookoppervlak van de airfryer

Zorg voor maximale ruimte in de Philips Airfryer met een extra laag. Bak, gril of frituur heerlijke hamburgers, kippenvleugeltjes, vis en nog veel meer op een eenvoudige en snelle manier. Voor de variatie kunt u groenten of vlees aan de pennen rijgen. Bekijk alle voordelen