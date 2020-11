Rapid Air-technologie voor gezonder frituren

Met de unieke Rapid Air-technologie van de Airfryer kunt u de heerlijkste snacks en maaltijden frituren, bakken, braden en grillen met minder vet dan in dan een conventionele frituurpan omdat u weinig of geen olie nodig hebt! De Philips Airfryer met Rapid Air-technologie produceert ook minder geurtjes dan conventionele friteuses, is gemakkelijk schoon te maken, veilig en zuinig voor dagelijks gebruik!