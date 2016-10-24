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  • De pure smaak van gestoomd voedsel
  • De pure smaak van gestoomd voedsel

Niet meer leverbaar

Daily-collectieStomer

HD9115/10

4

| (4) Reviews & awards

De pure smaak van gestoomd voedsel

Stoom met de perfecte instellingen voor elke maaltijd.

Bekijk alle voordelen

Met Aroma Infuser

De pure smaak van gestoomd voedsel

  • 5 l, 900 W

  • Handmatige timer

  • Aroma Infuser

  • Plastic, wit/beige

De Aroma Infuser voegt meer smaak toe met heerlijke kruiden en specerijen

De Aroma Infuser voegt meer smaak toe met heerlijke kruiden en specerijen

De unieke Aroma Infuser van de Philips-stomer verrijkt uw gerechten met het heerlijke aroma van kruiden en specerijen. Stomen wordt nog lekkerder. Doe uw favoriete kruiden en specerijen in de Booster en laat de stoom al het werk doen. De hitte van de stoom laat de heerlijke aroma's van de kruiden en specerijen vrijkomen, die in het voedsel trekken en resultaten leveren om van te watertanden.

Gezond stomen behoudt de voedingsstoffen in het voedsel

Gezond stomen behoudt de voedingsstoffen in het voedsel

Timer op basis van voedsel voor vis, groenten, rijst en meer

Timer op basis van voedsel voor vis, groenten, rijst en meer

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

4

Reviews & awards

4
3
2

24/10/2016

France

France

Geverifieerde koper

Ce produit est excellent

Pratique, peu encombrant et d'une grande simplicité d'utilisation

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD9115/20 Cuiseur Vapeur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD9115/20 Cuiseur Vapeur

24/10/2016

France

France

Geverifieerde koper

Ce produit est excellent

Pratique, peu encombrant et d'une grande simplicité d'utilisation

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD9115/20 Cuiseur Vapeur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD9115/20 Cuiseur Vapeur

15/10/2016

France

France

Geverifieerde koper

très bon produit

très facile et pratique. on cuit sainement et sans efforts. seuls bémols le tableau de cuisson des ingrédients aurait été mieux avec quelques explications ( là on a que les dessins pas terribles! ) et la minuterie qu'on ne peut pas arrêter ou baisser si la cuisson est finie plus tôt

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Cuiseur vapeur Daily HD9115/10

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Cuiseur vapeur Daily HD9115/10

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