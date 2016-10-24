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Niet meer leverbaar
HD9115/10
De pure smaak van gestoomd voedsel
Stoom met de perfecte instellingen voor elke maaltijd.
5 l, 900 W
Handmatige timer
Aroma Infuser
Plastic, wit/beige
De unieke Aroma Infuser van de Philips-stomer verrijkt uw gerechten met het heerlijke aroma van kruiden en specerijen. Stomen wordt nog lekkerder. Doe uw favoriete kruiden en specerijen in de Booster en laat de stoom al het werk doen. De hitte van de stoom laat de heerlijke aroma's van de kruiden en specerijen vrijkomen, die in het voedsel trekken en resultaten leveren om van te watertanden.
4.0
van 5
4
Reviews & awards
MITSOU19
24/10/2016
France
Geverifieerde koper
Ce produit est excellent
Pratique, peu encombrant et d'une grande simplicité d'utilisation
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD9115/20 Cuiseur Vapeur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD9115/20 Cuiseur Vapeur
Phil2Leg
24/10/2016
France
Geverifieerde koper
Ce produit est excellent
Pratique, peu encombrant et d'une grande simplicité d'utilisation
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD9115/20 Cuiseur Vapeur
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Daily Collection HD9115/20 Cuiseur Vapeur
sarouna
15/10/2016
France
Geverifieerde koper
très bon produit
très facile et pratique. on cuit sainement et sans efforts. seuls bémols le tableau de cuisson des ingrédients aurait été mieux avec quelques explications ( là on a que les dessins pas terribles! ) et la minuterie qu'on ne peut pas arrêter ou baisser si la cuisson est finie plus tôt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Cuiseur vapeur Daily HD9115/10
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Cuiseur vapeur Daily HD9115/10