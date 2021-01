OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen vereist

Strijk alles van spijkerbroeken tot zijde zonder een andere temperatuur in te stellen. Dankzij OptimalTEMP zijn er geen knop of instellingen nodig. U hoeft uw kleding dus niet langer vooraf te sorteren of te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent klaar voor elke stof, overal en altijd