Geïntegreerd systeem met gemakkelijk reinigen voor langdurige prestaties

Regelmatig ontkalken beschermt uw strijkijzer en behoudt de stoomprestaties. Het Smart Calc-Clean-systeem is een geïntegreerde ontkalkings- en reinigingsfunctie die de levensduur van de stoomgenerator verlengt. Met een lampje en geluid herinnert het strijkijzer u eraan als schoonmaken en ontkalken nodig is. Plaats uw strijkijzer op de Smart Calc-Clean -bak en start het proces. Het duurt ongeveer 2 minuten tot het vuile water en kalkdeeltjes worden opgevangen. Uw stoomgenerator piept eenmaal als het apparaat weer klaar is voor gebruik.