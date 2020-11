U hoeft geen temperatuurinstellingen te wijzigen

Sla een stap in uw wekelijkse strijkroutine over. U hoeft stoffen niet meer apart te leggen of instellingen te wijzigen en te wachten op de juiste temperatuur. Dankzij OptimalTemp strijkt u alles van uw denim spijkerbroeken tot fijne zijde zonder een andere temperatuur in te hoeven stellen.