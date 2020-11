Speciale vilten laag met 3D-textiel voor een droge hoes

De speciale constructie van deze strijkplankhoes zorgt ervoor dat we zelfs na 2 uur strijken met een stoomgenerator met stroom onder druk geen condensatie plaatsvindt. De speciaal gecoate vilten laag zal alle condensaties binnenin houden en zal geen natte plekken achterlaten op de strijkplankhoes of op de vloer. Alle het gecondenseerde water dat in de hoes achterblijft, zal gewoon verdampen binnen 24 uur dankzij het speciale ademende 3D-textiel.