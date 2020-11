Meer in één keer strijken: XL-strijkplank en XL-strijkijzerplateau

Meer in één keer strijken met de Philips XL-strijkplank (120 x 45 cm). De plank is ook ideaal voor het strijken van grote vlakken zoals lakens, slopen en tafelkleden. Het stabiele, extra grote strijkijzerplateau is ideaal voor stoomgeneratoren. Bovendien is de hoes hittebestendig en kan deze veilig worden gebruikt met stoomstrijkijzers.