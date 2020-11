Een afstandsbediening zodat u niet hoeft te bukken, met draadloze IR-technologie

Met de nieuwe afstandsbediening kunt u de stofzuiger in- of uitschakelen of de zuigkracht aanpassen zonder naar het apparaat te lopen of het schoonmaken te onderbreken. De bedieningsknoppen zijn op het Ergo-grip handvat geplaatst en de signalen worden via een draadloze infraroodtechnologie naar het apparaat verzonden. Zo wordt schoonmaken nog eenvoudiger!