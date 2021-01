Geplastificeerde kartonnen doos met accessoirelade

Deze doos is gemaakt van geplastificeerd karton zodat deze langer meegaat als u hem gebruikt om uw stofzuiger op te bergen. In deze doos zit een kartonnen afscheiding zodat u de slang en de stofzuiger apart kunt opbergen. Tevens bevindt zich een kartonnen lade boven de stofzuiger waar u het mondstuk, de slangen en de accessoires kunt opbergen.