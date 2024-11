LatteGo, het snelst schoon te maken melksysteem: 2 onderdelen, geen slangetje

LatteGo is het snelst te reinigen melksysteem met slechts 2 onderdelen, geen slangetjes en kan in 10 seconden worden gereinigd onder de kraan of in de vaatwasser. Philips biedt geen automatische reiniging aan, omdat hiervoor aanvullende reiniging nodig is.