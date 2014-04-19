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Niet meer leverbaar
DTM3155/12
Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Compatibel met de Lightning-aansluiting van de iPhone 5. Zelfs wanneer u muziek draadloos streamt via Bluetooth laat het Philips-micromuzieksysteem alle details van uw muziek horen met een krachtig basgeluid dankzij wOOx-technologie.
Bluetooth® aptX
met Lightning-aansluiting
USB, CD, FM
50 W max., basweergave
Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.
Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.
Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.
3.7
van 5
3
Reviews & awards
Düdo
19/04/2014
Deutschland
Empfehlenswert
Wirkt sehr hochwertig! Bedienerfreundlichkeit ist hervorragend. Da sind keine großen Erklärungen notwendig. Perfekt. Klang ist gut und raumfüllend. Lautstärke ist ausreichend, könnte manchmal aber ein bischen mehr Power gebrauchen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DTM3155 Mini Stereoanlage
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DTM3155 Mini Stereoanlage
juancpin
24/02/2015
España
Excelente diseño, pequeña pega
El equipo tiene un diseño excepcional, moderno, atrevido. Con un abanico completísimo de funciones, sólo se me antoja ponerle un pero: Hay que cogerle el truco a la hora de insertar el CD, pues en más de una ocasión, si no se acierta en el timing, se queda atrancado (con susto incluído), por lo demás, el emparejamiento Bluetooth es sencillísimo, la entrada IN muy útil, y el adaptador para iPhone, inmejorable. Añado que también se enlaza con mi Mac y reproduce cualquier cosa que esté sonando en él, que es un plus.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DTM3155 Microsistema de música
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DTM3155 Microsistema de música
misiux
05/02/2014
France
impossibilité d'une utilisation correcte
L'article vendu avec une télécommande défectueuse qui ne fait pas l'objet de la garantie!!!
Deze review is gemaakt voor DTM3155 Microchaîne
Deze review is gemaakt voor DTM3155 Microchaîne