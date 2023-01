Eén optimale temperatuurstand, gegarandeerd geen brandplekken

Eén optimale instelling voor alle strijkbare stoffen. Gegarandeerd geen brandplekken. Dankzij de OptimalTEMP-technologie kunnen we garanderen dat dit strijkijzer nooit brandplekken zal veroorzaken aan strijkbare stoffen. U kunt alles veilig strijken, van jeans tot zijde, van linnen tot kasjmier, in welke volgorde dan ook, zonder te hoeven wachten tot de temperatuur is aangepast of uw kleding vantevoren te sorteren.