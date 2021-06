Concept achter driehoeksgeluid

Het ontwerp van een gelijkzijdige driehoek in de binnenkant van deze luidspreker is speciaal ontwikkeld om een goed uitgebalanceerd geluid te geven. Het gelijkzijdige ontwerp van de luidsprekerdrivers maakt een goede gewichtsverdeling mogelijk, met een gelijkmatig geluid zonder vervorming als resultaat. Elke DS6200-satellietluidspreker is voorzien van één driver met volledig bereik en twee door Philips patenteerde wOOx-componenten voor diepere, rijkere bassen. Het geheel is geïnstalleerd in de vorm van een gelijkzijdige driehoek voor een extra ruimtelijk totaalgeluid.