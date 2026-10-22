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Niet meer leverbaar
DS3400/12
Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Met de DS3400 docking-luidspreker speelt u de muziek op uw iPod/iPhone af in kristalhelder geluid tijdens het opladen. De speaker is compatibel met iPhone 5 en de nieuwste iPods via de Lightning-aansluiting. Voor maximale flexibiliteit kunt u kiezen tussen netspanning of batterijen.
met Lightning-aansluiting
voor iPod/iPhone
10 W, batterij of netspanning
Docken, afspelen, synchroniseren en opladen! Geniet van uw favoriete muziek op uw iPod of iPhone tijdens het opladen. Uw apparaat wordt ook gesynchroniseerd met uw PC als u de luidspreker aansluit met een USB-kabel.
De gratis app voegt een reeks van exclusieve coole functies aan uw docking-luidspreker toe. U kunt het weer bekijken, de tijd aflezen en zelfs uw favoriete foto's als achtergrond gebruiken. Met ClockStudio kunt u ook luisteren naar duizenden internetradiozenders wereldwijd. Binnenkort volgen meer updates voor thema's en nieuwe functies.
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