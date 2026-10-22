ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Productfoto voorkant
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Primaire afbeelding
  • Productfoto voorkant
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Primaire afbeelding

Niet meer leverbaar

docking-luidspreker

DS3400/12

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Met de DS3400 docking-luidspreker speelt u de muziek op uw iPod/iPhone af in kristalhelder geluid tijdens het opladen. De speaker is compatibel met iPhone 5 en de nieuwste iPods via de Lightning-aansluiting. Voor maximale flexibiliteit kunt u kiezen tussen netspanning of batterijen.

Bekijk alle voordelen

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

  • met Lightning-aansluiting

  • voor iPod/iPhone

  • 10 W, batterij of netspanning

PC-synchronisatie met uw iPod/iPhone

Docken, afspelen, synchroniseren en opladen! Geniet van uw favoriete muziek op uw iPod of iPhone tijdens het opladen. Uw apparaat wordt ook gesynchroniseerd met uw PC als u de luidspreker aansluit met een USB-kabel.

Gratis ClockStudio-app voor internetradio en andere coole functies

Gratis ClockStudio-app voor internetradio en andere coole functies

De gratis app voegt een reeks van exclusieve coole functies aan uw docking-luidspreker toe. U kunt het weer bekijken, de tijd aflezen en zelfs uw favoriete foto's als achtergrond gebruiken. Met ClockStudio kunt u ook luisteren naar duizenden internetradiozenders wereldwijd. Binnenkort volgen meer updates voor thema's en nieuwe functies.

Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen