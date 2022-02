Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Met de DS3400 docking-luidspreker speelt u de muziek op uw iPod/iPhone af in kristalhelder geluid tijdens het opladen. De speaker is compatibel met iPhone 5 en de nieuwste iPods via de Lightning-aansluiting. Voor maximale flexibiliteit kunt u kiezen tussen netspanning of batterijen. Bekijk alle voordelen