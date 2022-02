Totaal uitgangsvermogen van 4 W RMS

RMS betekent Root Mean Square, een meeteenheid voor het audiovermogen, of eigenlijk het elektrisch vermogen dat wordt overgedragen van een audioversterker of een luidspreker. RMS wordt gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt geleverd aan de luidspreker en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen hoeveel geluidsvermogen er wordt gegenereerd. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat versterkers worden beperkt door de elektrische energie die ze kunnen versterken en luidsprekers door de hoeveelheid elektrische energie die ze kunnen omzetten in geluidsenergie zonder het audiosignaal te vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter het geluidsvermogen van de luidspreker.