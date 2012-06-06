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Niet meer leverbaar

docking-luidspreker

DS1150/11

2.9

| (60) Reviews & awards

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

Deze compacte DS1150/11 docking-luidspreker levert een verrassend rijk geluid en wordt automatisch gesynchroniseerd met de klokinstellingen van uw iPod/iPhone. Het zachte nachtlicht kunt u naar wens aanpassen. Ook kunt u een tweede mobiele apparaat via USB opladen.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

  • met 30-pins aansluiting

  • voor iPod/iPhone

  • USB-aansluiting voor opladen

  • 6 W

Nachtlampje met zachte gloed

Laad uw tweede mobiele apparaat via USB

Elegant en compact ontwerp dat op elk nachtkastje past

Technische specificaties

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Recensies

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2.9

van 5

60

Reviews & awards

06/06/2012

Nederland

Nederland

Waar voor uw geld!

Ik zocht iets kleins en moois voor op de slaapkamer en ik heb heel lang nagedacht over welk dockingssysteem ik zou kopen voor mn iPhone. Ik zag dat Philips nieuwe producten op de markt heeft gebracht waaronder deze DS1150. Ondanks recensies gelezen te hebben van de DS1100 (ik werd sceptisch) heb ik hem toch gekocht; wegens design en vertrouwen in Philips (''ze zullen heus verbeteringen hebben aangebracht in het nieuwe model''). En dat is zo. Er verscheen een grote glimlach op mijn gezicht na een installatie van pakweg 1 minuut. Wat een goed geluid! Zeker voor in de slaapkamer (wat kleinere ruimtes) is het een fantstisch geluid als je bedenkt dat het een totaal uitgangsvermogen van maar 6 W RMS heeft. Een aanrader, ik kijk uit naar mijn volgende Philips aankoop.

Deze review is gemaakt voor DS1150 docking-luidspreker

Deze review is gemaakt voor DS1150 docking-luidspreker

06/06/2012

Nederland

Nederland

Waar voor uw geld!

Ik zocht iets kleins en moois voor op de slaapkamer en ik heb heel lang nagedacht over welk dockingssysteem ik zou kopen voor mn iPhone. Ik zag dat Philips nieuwe producten op de markt heeft gebracht waaronder deze DS1150. Ondanks recensies gelezen te hebben van de DS1100 (ik werd sceptisch) heb ik hem toch gekocht; wegens design en vertrouwen in Philips (''ze zullen heus verbeteringen hebben aangebracht in het nieuwe model''). En dat is zo. Er verscheen een grote glimlach op mijn gezicht na een installatie van pakweg 1 minuut. Wat een goed geluid! Zeker voor in de slaapkamer (wat kleinere ruimtes) is het een fantstisch geluid als je bedenkt dat het een totaal uitgangsvermogen van maar 6 W RMS heeft. Een aanrader, ik kijk uit naar mijn volgende Philips aankoop.

Deze review is gemaakt voor DS1150 docking-luidspreker

Deze review is gemaakt voor DS1150 docking-luidspreker

21/12/2013

België

België

Super product

super geluidskwaliteit en heel gemakkelijk in gebruik

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS1150 docking-luidspreker

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DS1150 docking-luidspreker

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