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Niet meer leverbaar

3-in-1-kabel: Lightning, USB-C, micro-USB

DLC3106T/00

3-in-1-kabel

Eén kabel met micro USB-, USB-C- en Lightning-aansluiting voor al uw mobiele apparaten.

Bekijk alle voordelen

2 meter lang

3-in-1-kabel

  • Synchroniseren en opladen

  • 2 m

Ideaal als reserve of vervanging van uw Apple Lightning-kabel

Ideaal als reserve of vervanging van uw Apple Lightning-kabel

Ideaal als reservekabel of vervangende kabel om altijd bij de hand te hebben

De 30-pins-naar-USB-kabel is onmisbaar als u uw iPhone of iPod wilt synchroniseren met iTunes of uw apparaat via de computer of USB-oplader wilt opladen. Neem deze kabel mee, bewaar hem op uw bureau of vervang hiermee een kabel die u kwijt bent, zodat u uw apparaat altijd kunt opladen wanneer dat nodig is.

Werkt met uw bestaande USB-wandladers of -autoladers

Werkt met uw bestaande USB-bronnen, zodat u uw apparaat altijd en overal kunt opladen (via het stopcontact, in de auto of via de PC).

Technische specificaties

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