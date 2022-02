AirPlay-installatie in één stap

De AirPlay-installatie in één stap is zo ongelooflijk eenvoudig, dat u uw draadloze luidspreker gemakkelijk met uw thuisnetwerk verbindt. Verbind de luidspreker met een 30-pins kabel of via het dockingstation met uw iPod touch, iPhone of iPad. Druk op de knop voor de Wi-Fi-installatie en u deelt met één klik de Wi-Fi-instellingen met uw Apple-apparaat. Daarna kunt u meteen van de muziek genieten.