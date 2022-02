LivingSound voor vol en overweldigend stereogeluid

De LivingSound-technologie van Philips vergroot de ideale luisterpositie aanzienlijk; u kunt nu genieten van overweldigende muziek zonder recht voor het apparaat te zitten. Door verschillende geluidsprocessen te combineren, worden met LivingSound de volle geluiden en ruimtelijke details hersteld die vaak verloren gaan bij een compact stereosysteem. Het resultaat is geluid dat voller is dan verwacht en dat gelijkmatig over het vertrek wordt verdeeld. Uw muziekplezier is niet langer beperkt tot de traditionele beperkte luisterpositie. Geniet van optimaal stereogeluid in een groter gebied.