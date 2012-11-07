Een heel mooi design heeft dit product, het heeft een chique uitstraling en er zijn kwalitatief hoogwaardige materialen gebruikt. Zo is bijvoorbeeld de voet van de toren zeer stevig en stabiel. Maar het geluid blijft toch het belangrijkste. En dat geluid is verrassend goed! De toren heeft ruim voldoende power voor een woonkamer en het geproduceerde geluid is natuurlijk en vol. Geen geluidsvervorming, ook niet bij hogere volumes. Echt mooi. Bovendien zijn er voldoende mogelijkheden het geluid aan te passen aan je persoonlijke smaak.