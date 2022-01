Bluetooth voor handsfree bellen

Alle Philips-units met Bluetooth voor in de auto beschikken over een ingebouwde Bluetooth-module voor handsfree bellen en muziek streamen vanaf Bluetooth-telefoons en audioapparaten met Bluetooth. De installatie is net zo eenvoudig als die van normale Bluetooth-headsets. U kunt uw contactpersonen overzetten en uw favoriete telefoonboek opslaan in het systeem. Tevens kunt u eenvoudig oproepen overschakelen naar uw telefoon voor privégesprekken. Met Bluetooth kunt u eenvoudig oproepen beantwoorden en veilig met beide handen aan het stuur blijven rijden.