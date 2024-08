Eenvoudig te verplaatsen en te reinigen

Ruimtebesparend ontwerp voor op tafel zonder aan prestaties in te boeten. De ventilator weegt slechts 2,4 kg en kan makkelijk worden verplaatst, waardoor hij net zo comfortabel is naast het bed of op een tafel. Daarnaast is de ventilator ontworpen om moeiteloos schoongemaakt te worden. Snel afvegen met een vochtige doek is genoeg.