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Niet meer leverbaar

HD-camcorder

CAM102SB/00

3.6

| (5) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan

Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

De ESee CAM102-camcorder legt herinneringen levendig vast in HD. Maak video's met één druk op de knop en deel ze direct online of op TV. Moeiteloos aan te sluiten op andere apparaten dankzij de geïntegreerde USB-aansluiting.

Bekijk alle voordelen

Herinneringen ophalen in HD

Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

Micro SD-kaartsleuf voor maximaal 32 GB of 16 uur HD-video

Micro SD-kaartsleuf voor maximaal 32 GB of 16 uur HD-video

Nu kunt u zoveel filmen als u maar wilt, dankzij de Micro SD-kaartsleuf van de Philips-camcorder. Hoewel Micro SD-kaarten klein zijn, bieden ze veel opslagruimte, zodat al uw video's en foto's veilig worden opgeslagen. Door het kleine formaat kunt u bovendien moeiteloos een paar extra geheugenkaarten meenemen. De kaartsleuf van de camcorder ondersteunt alle universele Micro SD-kaarten, zodat u het geheugen eenvoudig uitbreidt tot 32 GB of 16 uur HD-video. U kunt dus altijd rustig filmen.

Videobewerkingssoftware om zelf video's te maken

Herbeleef herinneringen in scherp beeld met Full HD video's

Herbeleef herinneringen in scherp beeld met Full HD video's

Maak prachtige video's in HD-kwaliteit (Full HD 1080p). "1080" heeft betrekking op de beeldresolutie en het aantal horizontale lijnen op het scherm. “p” staat voor 'progressive scan', oftewel de volgorde waarin de lijnen in ieder beeld worden weergegeven. 1080p levert een videokwaliteit die superieur is aan de kwaliteit van standaard mobiele telefoons en digitale camera's. Daarnaast maakt de camcorder gebruik van dezelfde video-indeling als Blu-ray-spelers en -discs: H.264. Deze uiterst geavanceerde indeling levert een onovertroffen HD-beeldkwaliteit, waarmee u uw herinneringen kristalhelder op video kunt vastleggen.

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Recensies

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3.6

van 5

5

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

1

02/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Very nice and easy to use :)

This pocket cam is very nice and easy to use in any situations. Nice and handly design, god qualtiy on movies and images. Smartly devices.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM102SB HD camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM102SB HD camcorder

01/09/2013

Italia

Italia

Prodotto molto maneggevole

Questa videocamera per quanto mi riguarda è stato un ottimo acquisto perché prima di tutto ho risolto il problema dell'ingombro e quando sono in giro posso tranquillamente tenerla in tasca. Nonostante la grandezza contenuta comunque la qualità delle registrazioni è ottima.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM102SB Videocamera HD

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM102SB Videocamera HD

25/09/2012

Italia

Italia

Buono

Mi aspettavo una maggiore durata della batteria, soprattutto in rapporto alla durata della sua ricarica

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM102SB Videocamera HD

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM102SB Videocamera HD

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