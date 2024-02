USB Direct-functie en SD/MMC-kaartsleuven voor het afspelen van MP3/WMA-muziek

Uitgebreide mogelijkheden om bestanden over te brengen bieden het voordeel dat u zonder problemen toegang hebt tot nog meer digitale muziek via de ingebouwde USB Direct-functie en SD/MMC-kaartsleuven. U hoeft alleen maar het apparaat aan te sluiten op de USB-poort of uw geheugenkaart in de SD/MMC-kaartsleuf van uw Philips-muzieksysteem te steken, en uw digitale muziek en foto's worden rechtstreeks van het apparaat weergegeven. Vanaf nu kunt u uw favoriete momenten delen met familie en vrienden!