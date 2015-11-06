Sinds enkele weken de Philips Beardtrimmer BT9290/32 in mijn bezit. Ik trim mijn baard twee keer per week, ivm de "drie dagenbaard" look. Jaren gebruik gemaakt van goedkopere varianten, die best hun werk doen, maar toch vaak erg zwaar zijn, de haren uittrekken ipv scheren en ergonomisch niet doordacht. Daar heeft de Philips trimmer absoluut geen last van. De BT9290/32 ligt erg prettig en solide in de hand. Je merkt direct dat het een kwalitatief goed product is. De scheerkop van dit model is in vier standen te zetten, dus je kan de trimmer altijd goed blijven vasthouden, zonder dat je arm uit de kom lijkt te gaat bij de wat moeilijke hoeken.De scheermessen zijn zeer scherp, waardoor je de trimmer maar 1 keer langs je gezicht hoeft te halen voor het gewenste resultaat. Zeer handig is de in hoogte verstelbare scheerkop. Van 0,4 tot 7 mm. Zonder kam, kan men zelfs tot 0,2 mm scheren. Bijna kaal dus. Ik gebruik meestal de 1,4 mm lengte en dat gaat prima. Met een handige draaiknop is de trimlengte eenvoudig in te stellen. Dit kan overigens met 1 hand, doordat deze draaiknop licht te bedienen is. Op een lichtgevend schermpje boven deze draaiknop zie je direct op welke mm het apparaat is ingesteld. Goed over nagedacht. De scheerkop heeft zowel een brede als een smalle kant. Dus ook oor en neushaar verwijder je hierdoor erg makkelijk. Het voordeel van dit systeem is dat ik geen dozijn aparte scheerkammetjes nodig hebt, die je toch altijd kwijt raakt. Zelf style ik mijn baard niet, dus ik heb de laser niet echt nodig. Wel handig voor mensen die echt strakke lijnen in de baard willen trimmen. De laser is zeer duidelijk op je gezicht te zien, als je deze activeert. Je hoeft de laser dus niet perse te gebruiken. Het opladen gaat simpel met snoer. Binnen het uur is de trimmer opgeladen en kan je vele scheerbeurten snoerloos vooruit. Je kan deze trimmer overigens ook gewoon met snoer gebruiken. Handig is dat deze trimmer waterdicht is. Onder de douche kan deze dus ook worden gebruikt. Even afspoelen onder de kraan en hij is weer klaar voor later gebruik. Geen kleine hoekjes en gaatjes waar irritante kleine haartjes in blijven hangen. Ook hier heeft Philips goed over na gedacht. De scheerkop kan je makkelijk van het apparaat trekken om apart even af te spoelen. Deze BT9290/32 wordt geleverd met twee handige opzet kammen die makkelijk te plaatsen en te verwijderen zijn. Belangrijk voor mij is, dat een trimmer geen pijn moet doen tijdens het trimmen. Deze Philips trimmer glijdt moeiteloos langs het gezicht en scheert zonder te trekken alle haren perfect en zonder pijn af. Ook zonder opzet kam, handig voor de nekharen, geen trekkend gevoel of rode irritatiestrepen. Ja, je betaald wat meer in vergelijking met andere trimmers, maar vergeet niet dat je er ook vele opties bij krijgt. Deze trimmer van Philips doet wat hij beloofd.Het is een ergonomisch goed doordacht ontwerp. Daarnaast is deze trimmer kwalitatief van hoog niveau. Duidelijk een solide en betrouwbaar apparaat. Vandaar dat ik ook de hoogste rapportcijfers geef. Zal ik dit product van Philips aanbevelen aan andere "baardmannen": Jazeker!