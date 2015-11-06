ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Foto van enkel product
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Meest getoonde foto
  • Productfoto voorkant
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product met accessoire
  • Foto van verpakking
  • Foto van enkel product
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Meest getoonde foto
  • Productfoto voorkant
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product in gebruik
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • 'Emotional benefit'-foto
  • Foto van product in gebruik
  • Foto van product met accessoire
  • Foto van verpakking

Niet meer leverbaar

Beardtrimmer series 9000waterdichte baardtrimmer

BT9290/32

4

| (162) Reviews & awards | 81% beveelt dit product aan

6 Prijzen

Ultieme precisie

Superieure controle bij het aanbrengen van contouren. Met deze exclusieve richtlaser creëert u heel precies en vol vertrouwen een symmetrische stijl.

Bekijk alle voordelen
OG BT 7000 Xenon Industry Logo [master-4509fd803d70442cb5e2b2e300de8c65] [com-mig]

's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

De enige baardtrimmer met een richtlaser

Ultieme precisie

  • Nauwkeurigheidsinstellingen van 0,2 mm

  • Volledig metalen dubbelzijdige trimmer

  • 60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen

  • met richtlaser

Gebruik de unieke richtlaser voor nauwkeurige, symmetrische resultaten

Gebruik de unieke richtlaser voor nauwkeurige, symmetrische resultaten

Het unieke richtlasersysteem projecteert een scherpe lijn van licht zodat u de mesjes precies op de juiste plaats zet voordat u trimt. De laser wijst aan waar de haren zullen worden getrimd, zodat u elke keer een nauwkeurig resultaat krijgt.

Het zoomwiel vergrendelt de door u gekozen lengtestand

Het zoomwiel vergrendelt de door u gekozen lengtestand

Om uw trimlengte te kiezen, draait u aan het zoomwiel op het handvat tot de gewenste lengte wordt weergegeven. De gekozen lengte wordt nu 'vergrendeld' voor een nauwkeurige en gelijkmatige trimbeurt.

Dubbelzijdige trimmer: 32 mm en 15 mm voor perfecte details

Dubbelzijdige trimmer: 32 mm en 15 mm voor perfecte details

Verwijder de instelbare kam en u ziet een dubbelzijdige precisietrimmer. De ene kant is een hoogwaardige trimmer van 32 mm en de andere kant is een precisietrimmer van 15 mm breed, perfect geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen zoals onder uw neus of rondom uw mond. De trimmer is speciaal ontworpen om een uiterst glad scheerresultaat te bereiken en toch de huid te beschermen. Dankzij het kleine formaat en het gebogen ontwerp ziet u precies wat u doet en kunt u dus nauwkeurig werken.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Afbeelding van AWARD-3620602
  • Afbeelding van AWARD-1679602
  • Afbeelding van AWARD-1679644
  • Afbeelding van AWARD-961321
  • Afbeelding van AWARD-961257
  • Afbeelding van AWARD-3620676

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.0

van 5

162

Reviews & awards

81%

beveelt dit product aan

06/11/2015

Nederland

Nederland

Waar voor zijn geld!!!

Al behoort dit toestel niet tot de goedkoopste, zijn prestatie daarentegen behoort tot het allerbeste. Géén enkel pijnlijk gevoel en de millimeterafstelling is correct. Géén moeilijke gebruiksaanwijzing en de onderhoud is miniem. Een echte aanrader!!!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterdichte baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterdichte baardtrimmer

07/07/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Uitstekend apparaat.

Voldoet volledig aan de verwachtingen. Ligt goed in de hand en voldoet prima aan de verwachtingen. De trimmerprestaties zijn uitstekend.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterdichte baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterdichte baardtrimmer

28/08/2014

Nederland

Nederland

Gebruiksvriendelijk en efficiënt!

Ik heb de Baardtrimmer BT9290/32 nu ongeveer 3 weken in mijn bezit. Ik gebruik deze om de 2 à 3 dagen om mijn baard te trimmen met de kortste instelling namelijk 0,4mm. Qua uitzicht is het een mooi apparaat, het oogt modern en aantrekkelijk in vergelijking met andere modellen. De trimmer ligt goed in de hand waardoor er een goede houvast is tijdens het trimmen, belangrijk om geen fouten te maken. Het trimmen verloopt vlot, zonder enige ongemakken. De mesjes zijn scherp maar beschadigen de huid niet, wat ook een belangrijk pluspunt is. het opladen gaat vrij snel en de batterij is niet zo snel op. De ingebouwde laser gebruik ik eerlijk gezegd niet elke keer, voor sommige plaatsen zoals aan de kin is die wel handig maar voor de rest lukt dat ook zonder. Dit apparaat is ideaal om een nette "baardlook" te behouden, dus zeker aan te raden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterdichte baardtrimmer

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Beardtrimmer series 9000 BT9290/32 waterdichte baardtrimmer

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 