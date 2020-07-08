Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Betere, zachte reiniging. Klaar in 1 minuut
De minigezichtsreiniger met rotatietechnologie. Compact, gebruiksvriendelijk en perfect voor de dagelijkse verzorging van uw huid, waar u ook bent.
Rotatietechnologie
Reiniging
1 reinigingsborstel
1 intensiteitsstand
De roterende beweging verwijdert onzuiverheden snel maar behoedzaam door ze weg te vegen en reinigt de huid diep.
De rotatie-technologie en de 32.000 zijdezachte borstelharen van het gevoelige reinigingsborsteltje zorgen voor betere resultaten voor uw gevoelige huid met een aanbevolen reinigingsprogramma van 60 seconden.
De VisaPure-minigezichtsreiniger is zacht voor gevoelige huid, maar genadeloos voor onzuiverheden. De gevoelige reinigingsborstel reinigt de huid op een aangename manier, voor een zachte en stralende huid. De 32.000 ultradunne borstelharen zijn ontworpen voor een milde manier van reinigen. Dankzij de zijdezachte, dunne en dichte borstelharen, glijdt de borstel soepel over de huid voor een grondige reiniging en absoluut comfort. De VisaPure-minigezichtsreiniger is zacht genoeg om twee keer per dag te gebruiken.
4.6
van 5
183
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
La Luna
08/07/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Geweldig apparaat!
Door het zacht roterende borsteltje wordt de gezichtshuid schoner dan schoon. Da's een fijn gevoel en binnen de kortste keren ziet je huid er beter uit. Win-win!
Voordelen
Maakt goed schoon, is goed te reinigen en hoeft weinig opgeladen te worden.
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure BSC111/06 Minigezichtsreiniger
Datum gebruik 2019-06-08
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure BSC111/06 Minigezichtsreiniger
Datum gebruik 2019-06-08
Sabine vd S
17/04/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Zichtbaar schone, zachte huid
Ik gebruik deze gezichtsreiniger met borsteltje voor gevoelige huid nu 2 maanden. Even moeten wennen hoe te gebruiken. Dagelijks gebruik leidde bij mij tot een schraal gezicht, nu gebruik ik de reiniger 2 tot 3x per week. Resultaat een voel- en zichtbaar schonere en zachtere huid. Voor mensen met een gevoelige en/of rijpere huid adviseer ik niet voor het gewone maar voor het speciale borsteltje voor een gevoelige huid te kiezen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure BSC111/08 Minigezichtsreiniger
Datum gebruik 2019-03-17
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure BSC111/08 Minigezichtsreiniger
Datum gebruik 2019-03-17
Jynx
18/12/2019
Nederland
Geverifieerde koper
Doet wat het beloofd !
Mijn huid wordt echt gladder, zelf kleine gerstekorrels verdwijnen. Wel dure borstels.
Voordelen
Mijn huid word merkbaar gladder
Nadelen
Dure borstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure BSC111/08 Minigezichtsreiniger
Datum gebruik 2018-11-18
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure BSC111/08 Minigezichtsreiniger
Datum gebruik 2018-11-18
Vergeleken met reiniging met de handen. Informatie beschikbaar.