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Niet meer leverbaar

VisaPureMinigezichtsreiniger

BSC111/08

4.6

| (183) Reviews & awards | 95% beveelt dit product aan

Betere, zachte reiniging. Klaar in 1 minuut

De minigezichtsreiniger met rotatietechnologie. Compact, gebruiksvriendelijk en perfect voor de dagelijkse verzorging van uw huid, waar u ook bent.

Bekijk alle voordelen

Ideaal voor droge, gevoelige huid

Betere, zachte reiniging. Klaar in 1 minuut

  • Rotatietechnologie

  • Reiniging

  • 1 reinigingsborstel

  • 1 intensiteitsstand

Rotatietechnologie voor reiniging

Rotatietechnologie voor reiniging

De roterende beweging verwijdert onzuiverheden snel maar behoedzaam door ze weg te vegen en reinigt de huid diep.

Betere reiniging dan met de handen. Klaar in slechts 1 minuut*

Betere reiniging dan met de handen. Klaar in slechts 1 minuut*

De rotatie-technologie en de 32.000 zijdezachte borstelharen van het gevoelige reinigingsborsteltje zorgen voor betere resultaten voor uw gevoelige huid met een aanbevolen reinigingsprogramma van 60 seconden.

Zacht voor uw gevoelige huid, genadeloos voor onzuiverheden

Zacht voor uw gevoelige huid, genadeloos voor onzuiverheden

De VisaPure-minigezichtsreiniger is zacht voor gevoelige huid, maar genadeloos voor onzuiverheden. De gevoelige reinigingsborstel reinigt de huid op een aangename manier, voor een zachte en stralende huid. De 32.000 ultradunne borstelharen zijn ontworpen voor een milde manier van reinigen. Dankzij de zijdezachte, dunne en dichte borstelharen, glijdt de borstel soepel over de huid voor een grondige reiniging en absoluut comfort. De VisaPure-minigezichtsreiniger is zacht genoeg om twee keer per dag te gebruiken.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.6

van 5

183

Reviews & awards

95%

beveelt dit product aan

08/07/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Geweldig apparaat!

Door het zacht roterende borsteltje wordt de gezichtshuid schoner dan schoon. Da's een fijn gevoel en binnen de kortste keren ziet je huid er beter uit. Win-win!

Voordelen

Maakt goed schoon, is goed te reinigen en hoeft weinig opgeladen te worden.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure BSC111/06 Minigezichtsreiniger

Datum gebruik 2019-06-08

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure BSC111/06 Minigezichtsreiniger

Datum gebruik 2019-06-08

17/04/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Zichtbaar schone, zachte huid

Ik gebruik deze gezichtsreiniger met borsteltje voor gevoelige huid nu 2 maanden. Even moeten wennen hoe te gebruiken. Dagelijks gebruik leidde bij mij tot een schraal gezicht, nu gebruik ik de reiniger 2 tot 3x per week. Resultaat een voel- en zichtbaar schonere en zachtere huid. Voor mensen met een gevoelige en/of rijpere huid adviseer ik niet voor het gewone maar voor het speciale borsteltje voor een gevoelige huid te kiezen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure BSC111/08 Minigezichtsreiniger

Datum gebruik 2019-03-17

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure BSC111/08 Minigezichtsreiniger

Datum gebruik 2019-03-17

18/12/2019

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Doet wat het beloofd !

Mijn huid wordt echt gladder, zelf kleine gerstekorrels verdwijnen. Wel dure borstels.

Voordelen

Mijn huid word merkbaar gladder

Nadelen

Dure borstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure BSC111/08 Minigezichtsreiniger

Datum gebruik 2018-11-18

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure BSC111/08 Minigezichtsreiniger

Datum gebruik 2018-11-18

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Voorwaarden

  1. Vergeleken met reiniging met de handen. Informatie beschikbaar.