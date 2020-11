Zacht voor uw gevoelige huid, genadeloos voor onzuiverheden

De VisaPure-minigezichtsreiniger is zacht voor gevoelige huid, maar genadeloos voor onzuiverheden. De gevoelige reinigingsborstel reinigt de huid op een aangename manier, voor een zachte en stralende huid. De 32.000 ultradunne borstelharen zijn ontworpen voor een milde manier van reinigen. Dankzij de zijdezachte, dunne en dichte borstelharen, glijdt de borstel soepel over de huid voor een grondige reiniging en absoluut comfort. De VisaPure-minigezichtsreiniger is zacht genoeg om twee keer per dag te gebruiken.