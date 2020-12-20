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BRE632/00
Voor benen, lichaam en gezicht
Keramische schijven pakken fijn haar
S-vormige handgreep
+5 accessoires
Ons epileerhoofd is uniek in de zin dat het oppervlak een keramische structuur heeft die zelfs de fijnste haartjes voorzichtig pakt en die 4x korter zijn dan na het waxen. Nu met snelst draaiende schijf ooit (2200 rotaties per minuut) voor onze snelste manier van haar verwijderen.
Extra breed epileerhoofd dat bij iedere beweging een groter huidoppervlak behandelt voor snellere ontharing.
De ergonomische, S-vormige handgreep zorgt voor optimale controle en beter bereik met natuurlijke en nauwkeurige bewegingen over het hele lichaam.
3.9
van 5
635
Reviews & awards
Imileano
20/12/2020
Nederland
Beautiful design and great result
When I decided to buy this product for the first time, I was afraid of the result because its price was economical in comparison with other brands, but after I bought the machine and tried it, the results were really great, as the streamlined design of the device made the process of removing hair very effective as it was easy to carry by hand while passing it over the body and easily Removing the machine allows it to be cleaned easily, and of course the battery lasts for long periods, and more than one piece can be installed on this machine as if you are carrying more than one device inside one bag Thank you to Philips for this beautiful experience and at a very economical price
Voordelen
Good battery life and great design with a great result
Nadelen
Nothing
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE605/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE605/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Oesterbaai
06/08/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Perfect ontharen
Fijne epilator en ligt lekker in de hand en doet wat het moet doen
Voordelen
Werkt prima
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE631/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE631/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Den38
11/07/2019
Nederland
Product voldoet aan verwachting.
Gebruik de epilator om al mijn schaamhaar te verwijderen. De pijn was bijna niet te houden maar het resultaat is het meer dan waard. Hoef nu niet steeds te scheren en de huid blijft veel rustiger. Nu is het alleen maar bijhouden wat veel minder gevoelig is.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE631/00 Wet & Dry-epileerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Satinelle Advanced BRE631/00 Wet & Dry-epileerapparaat