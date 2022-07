Eén keer opladen, één maand poetsen

Het opladen van uw One is eenvoudig. Verwijder eenvoudig de dop, sluit uw USB-C-kabel aan en wacht tot het lampje stopt met knipperen. Met één keer opladen kunt u 30 dagen lang poetsen. Dat is een maand lang een wittere en stralendere glimlach.