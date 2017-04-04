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Niet meer leverbaar
86,7 cm (34")
WQHD (3440 x 1440)
Desktopmonitoren bieden een persoonlijke gebruikerservaring, waar een gebogen design zeer goed bij aansluit. Het gebogen scherm zorgt voor een aangenaam, maar subtiel effect, waarbij al uw aandacht uitgaat naar het scherm midden op uw bureau.
De nieuwe Philips-schermen hebben zeer smalle randen die zorgen voor minimale afleiding en een maximale kijkgrootte. Deze schermen zijn bij uitstek geschikt voor opstellingen met meerdere schermen zoals bij gaming, grafisch ontwerp of professionele toepassingen. Dankzij de zeer smalle rand hebt u het gevoel dat u één groot scherm gebruikt.
Deze Philips-schermen bieden een kristalhelder, ultrabreed Quad HD-beeld van 3440 x 1440 pixels. Deze nieuwe schermen maken gebruik van hoogwaardige panelen met een hoge pixeldichtheid, bieden brede kijkhoeken van 178/178 graden en laten uw foto's en beelden tot leven komen. De UltraWide 21:9-beeldverhouding maakt een hogere productiviteit mogelijk dankzij meer ruimte om beelden naast elkaar te vergelijken en meer zichtbare spreadsheetkolommen. Of u nu een professional bent met behoefte aan extreem gedetailleerde informatie voor CAD-CAM-oplossingen of een financieel expert die werkt met enorme spreadsheets, Philips-monitoren leveren kristalhelder beeld.
4.5
van 5
4
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
RichardT
04/04/2017
United Kingdom
Geverifieerde koper
Excellent Monitor
More than happy with this monitor, would recommend to anyone.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display
Lynhart
18/12/2016
Danmark
Geverifieerde koper
Super skærm
Skærmen er så skarp at selv alm. billeder virker 3d-agtige
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display
Heimkinofreund
18/05/2017
Deutschland
Geverifieerde koper
Edler Monitor aber nicht ganz perfekt
Ehrlich gesagt möchte ich diesen Monitor nicht mehr missen wollen. Aufgefallen ist mir gleich das kratzen in dem Soundsystem durch die Lautsprecher obwohl die Lautstärke noch nicht einmal die Hälfte von der möglichen hatte. Für mich so nicht zu gebrauchen da ich lieber den Sound über ein externes Soundsystem höre. Die Idee es in dem Fuss unterzubringen ist eigentlich klasse lässt aber dadurch ihn monströs aussehen. Ich nutze ihn überwiegend zum rendern meiner 4k Videos und Internet. Zocke damit nicht da ich beide namhaften Konsolen Hersteller besitze. Die ganzen Anschlussmöglichkeiten haben mich wirklich sehr überrascht das ist mal kein Standard. Er passt eben perfekt zu meinem Highend PC, hoffe er hält noch lange durch denn er würde mir fehlen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor
Straal van boog van de schermkromming in mm
Dit Philips-beeldscherm heeft het MHL-certificaat. Als het MHL-apparaat echter niet wordt verbonden of niet correct werkt, raadpleegt u de veelgestelde vragen bij het MHL-apparaat of neemt u rechtstreeks contact op met de leverancier. Het beleid van de fabrikant van het apparaat vereist mogelijk dat u een merkspecifieke MHL-kabel of -adapter moet aanschaffen voor een correcte werking.
Optioneel MHL-gecertificeerd mobiel apparaat en MHL-kabel vereist (niet meegeleverd). Neem contact op met de leverancier van uw MHL-apparaat voor compatibiliteit.
Energiebesparende stand-by/uit van ErP is niet van toepassing op de MHL-oplaadfunctionaliteit
Voor een volledige lijst met MHL-compatibele producten raadpleegt u www.mhlconsortium.org
Waarde responstijd gelijk aan SmartResponse