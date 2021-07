Wat u wilt, wanneer u wilt

Plan de juiste inhoud op de juiste tijd om de informatiebehoefte van uw klanten te bevredigen. Beheer uw inhoud via meerdere video-ingangssignalen als USB, VGA, DVI en HDMI. Creëer één of meerdere afspeellijsten met de planningsfunctie om 24 uur per dag, 7 dagen per week de baas te zijn over uw inhoud.