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Draadloos luidsprekerstation

AS130/12

4.3

| (10) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Muziek streamen en uw Android-telefoon opladen

De AS130-luidspreker streamt muziek van hoge kwaliteit via Bluetooth en laadt uw Android-telefoon in een oogwenk op.

Bekijk alle voordelen

Muziek streamen en uw Android-telefoon opladen

  • Bluetooth®

  • voor Android

  • 6 W

Slim ontworpen FlexiDock voor uw Android-telefoon

De verbeterde versie van Philips FlexiDock heeft een micro-USB-aansluiting, ideaal voor uw Android-telefoon. Dankzij het gladde en ronde ontwerp van de aansluiting is het dockingmechanisme geschikt voor elke Android-telefoon. Het systeem is maximaal aanpasbaar. Schuif de aansluiting naar links of rechts of draai de aansluiting zodat deze aansluit op de locatie van de micro-USB-aansluiting op uw telefoon. Deze extreme flexibiliteit is ongekend en is ontworpen voor Android-telefoons van verschillende fabrikanten, zonder een gestandaardiseerde locatie van de micro-USB-aansluiting.

Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Widget voor Android-telefoons voor eenvoudig koppelen via Bluetooth

Met de widget Bluetooth Audio Connect van Philips, verkrijgbaar via Google Play, kunt u uw mobiele apparaat eenvoudig verbinden en koppelen met elk gewenst Bluetooth-apparaat van Philips. Raak de widget aan om automatisch een Philips Bluetooth-audioapparaat toe te voegen en hiermee een verbinding tot stand te brengen. Zodra het apparaat is gekoppeld, kunt u het een andere naam en ander pictogram geven. U kunt meerdere Philips-audioapparaten koppelen via de widget, zodat u eenvoudig kunt wisselen tussen Bluetooth-apparaten. Raak het gewenste Philips-audioapparaat aan en begin met streamen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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4.3

van 5

10

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

2
1

01/12/2013

Deutschland

Deutschland

handlich - praktisch - gut

Die Dockingstation hat ein klasse Design und ist nicht so groß, so dass man diese auch perfekt auf dem kleinsten Nachttisch unterbringt. Wie für Philips-Produkte üblich ist die Bedienung einfach und fast selbsterklärend. Die Kurzanleitung reicht vollkommen aus.

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Deze review is gemaakt voor AS130 Kabelloses Lautsprecherdock

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22/11/2013

Deutschland

Deutschland

Edler kleiner Begleiter

Als erstes möchte ich auf die Verpackung eingehen. -ein handlicher,leicht zu öffnender Karton, -gut und sicher in Karton eingehüllt -alles ohne unnützen Verpackungsmüll Erster Eindruck -die Oberfläche wirkt hochwertig verarbeitet -der rundrum gespannte Netzstoff steht nirgendwo ab -Docking Port einfach zu verstellen -Anschlüsse gut erreichbar -die im Gehäuse versteckten Tasten sind leicht zu bedienen Erste Benutzung -App Download absolut unkompliziert -nach längerem Suchen rausgefunden das die APP ein Widget ist und daurch nicht so anwählbar,sondern muss eingerichtet werden -Sony Xperia Z hängt zur Seite rüber liegt aber sicher und fest -erse Schritte schnell und intuitiv erledigt -Uhr sauber ablesbar ,egal wie hell eingestellt Klang -Gute ausgewogene Balance -klare Höhen -Mitten kommen relativ sauber -Bässe ab 80% max Lautstärke knartschig -Zimmerlautstärke klingt sauber und ausgewogen Funktionen -Freisprechen funktioniert perfekt bei eingehenden Anrufen -Konnektivität tadelos (Klinke und Bluetooth) -Schnellladung im wahrsten Sinne des Wortes -Leider kein Batteriefach für Music to go Fazit Gelungener kleiner Begleiter in edlem Outfit. Diverse Dienste werden unterstützt und das auch problemlos. Ob als Uhr für den Nachttisch,als Radioersatz im Büro oder einfach nur um irgendwo im Haus Musik zu hören ein idealer kleiner Platzsparer. Aufgrund der geringen Maße findet er überall einen Stellplatz(mein Xperia Z beansprucht fast genauso viel Platz). Kaufempfehlung? Klares JA. Denn aufgrund der Konnektivität mit 3,5Klinke und Bluetooth ein absoluter Allrounder.

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Deze review is gemaakt voor AS130 Kabelloses Lautsprecherdock

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24/11/2015

España

España

Geverifieerde koper

volver a poner en catalogo o alguno similar

todo en uno: altavoz, reloj y cargador de móvil. es justo lo que buscaba. es estupendo para la mesilla de noche.

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Deze review is gemaakt voor AS130 altavoz base inalámbrico

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Deze review is gemaakt voor AS130 altavoz base inalámbrico

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