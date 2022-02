Slim ontworpen FlexiDock voor uw Android-telefoon

De verbeterde versie van Philips FlexiDock heeft een micro-USB-aansluiting, ideaal voor uw Android-telefoon. Dankzij het gladde en ronde ontwerp van de aansluiting is het dockingmechanisme geschikt voor elke Android-telefoon. Het systeem is maximaal aanpasbaar. Schuif de aansluiting naar links of rechts of draai de aansluiting zodat deze aansluit op de locatie van de micro-USB-aansluiting op uw telefoon. Deze extreme flexibiliteit is ongekend en is ontworpen voor Android-telefoons van verschillende fabrikanten, zonder een gestandaardiseerde locatie van de micro-USB-aansluiting.