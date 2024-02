Word wakker met geluiden uit de natuur voor een frisse start van de dag

Veel wekkers hebben verschillende soorten alarmen. Het bijzondere van deze Philips-klokradio is dat deze u wekt met natuurgeluiden, radio of het bekende zoemeralarm. Of u nu ontspannen wakker wilt worden met natuurgeluiden of uw favoriete muziek, deze klokradio heeft het allemaal.