ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Productfoto voorkant
  • Productfoto voorkant
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Productfoto voorkant
  • Productfoto voorkant
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail
  • Foto van productdetail

Niet meer leverbaar

docking station voor iPod/iPhone/iPad

AJ7050D/12

2

| (2) Reviews & awards

Word wakker met heerlijke muziek

Nu kunt u muziek op uw iPod/iPhone/iPad beluisteren en het apparaat opladen via de Lightning-aansluiting en genieten van vol en helder geluid. Deze chique wekkerradio heeft een extra USB-poort zodat u een extra apparaat kunt opladen. En uiteraard verslaapt u zich met deze wekkerradio nooit meer!

Bekijk alle voordelen

met dit docking station voor iPod of iPhone

Word wakker met heerlijke muziek

  • met Lightning-aansluiting

  • voor iPod/iPhone/iPad

  • USB-aansluiting voor opladen

  • 8 W, FM, tweevoudig alarm

Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Snel opladen en muziek afspelen via de Lightning-aansluiting

Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone/iPad oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.

Neodymium-luidsprekerdriver voor rijk en helder geluid

Totaal uitgangsvermogen van 8 W RMS

Totaal uitgangsvermogen van 8 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 8 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

2.0

van 5

2

Reviews & awards

5
4
2

30/03/2015

Nederland

Nederland

Prima wekker, maar geluid bij laag volume stoort heel erg

Ik heb deze wekker nu bijna een jaar. Prima wekker met voldoende mogelijkheden. Alleen als ik 's avonds muziek luister vanaf mijn iPhone, op een laag volume, dan stoort het continue; piepjes, kraakjes, klinkt als een soort van atmosferische storingen. En dat vind ik echt hinderlijk. Ik had hem juist hiervoor ook gekocht; om muziek te kunnen luisteren, met een sleeptimer. Wanneer het volume harder staat hoor je het niet meer en is het geluid wel mooi en vol.

Deze review is gemaakt voor AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad

Deze review is gemaakt voor AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad

25/03/2016

France

France

Ne conserve pas l'heure!!!! pour un reveil c'est un comble!!

Perd l'heure une fois par semaine voire par jour. Il est branche et a des piles ... je suis obligé de re initialiser l'heure tres souvent!! (avec un iphone heureusement)

Deze review is gemaakt voor AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

Deze review is gemaakt voor AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik ontvang graag promotionele berichten - op basis van mijn voorkeuren en gedrag - over producten, diensten, evenementen en aanbiedingen van Philips. Ik kan me op elk gewenst moment eenvoudig afmelden.

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen