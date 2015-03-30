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Niet meer leverbaar
AJ7050D/12
Word wakker met heerlijke muziek
Nu kunt u muziek op uw iPod/iPhone/iPad beluisteren en het apparaat opladen via de Lightning-aansluiting en genieten van vol en helder geluid. Deze chique wekkerradio heeft een extra USB-poort zodat u een extra apparaat kunt opladen. En uiteraard verslaapt u zich met deze wekkerradio nooit meer!
met Lightning-aansluiting
voor iPod/iPhone/iPad
USB-aansluiting voor opladen
8 W, FM, tweevoudig alarm
Geniet van uw favoriete muziek terwijl u uw iPod/iPhone/iPad oplaadt via de nieuwe Lightning-aansluiting! Dock uw apparaat rechtstreeks op de luidspreker om uw uitgekozen melodieën in uitmuntend geluid af te spelen. Het apparaat wordt ook snel opgeladen terwijl u muziek afspeelt, zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over een lege batterij.
Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 8 W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel het elektrische vermogen dat van een audioversterker naar een luidspreker wordt overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen het gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door de luidspreker wordt uitgezonden.
2.0
van 5
2
Reviews & awards
PeterGJonesy
30/03/2015
Nederland
Prima wekker, maar geluid bij laag volume stoort heel erg
Ik heb deze wekker nu bijna een jaar. Prima wekker met voldoende mogelijkheden. Alleen als ik 's avonds muziek luister vanaf mijn iPhone, op een laag volume, dan stoort het continue; piepjes, kraakjes, klinkt als een soort van atmosferische storingen. En dat vind ik echt hinderlijk. Ik had hem juist hiervoor ook gekocht; om muziek te kunnen luisteren, met een sleeptimer. Wanneer het volume harder staat hoor je het niet meer en is het geluid wel mooi en vol.
Deze review is gemaakt voor AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad
Deze review is gemaakt voor AJ7050D docking station voor iPod/iPhone/iPad
DomBatt
25/03/2016
France
Ne conserve pas l'heure!!!! pour un reveil c'est un comble!!
Perd l'heure une fois par semaine voire par jour. Il est branche et a des piles ... je suis obligé de re initialiser l'heure tres souvent!! (avec un iphone heureusement)
Deze review is gemaakt voor AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad
Deze review is gemaakt voor AJ7050D Station d'accueil pour iPod/iPhone/iPad